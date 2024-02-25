قطر للطاقة تعلن توسعا جديدا في الانتاج من حقل الشمال للغاز

أعلن سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة عن توسع جديد في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الانتاجية إلى 142 مليون طن سنويا.



وقال الكعبي في مؤتمر صحفي بالدوحة إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية.