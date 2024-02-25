رئيس روسيا البيضاء يعتزم الترشح لولاية جديدة في 2025

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في روسيا البيضاء (بيلتا) أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية جديدة في انتخابات عام 2025.



وقال لوكاشينكو للصحفيين في مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية "أخبروهم (المعارضين في المنفى) أنني سأترشح".



وأضاف: "ليس هناك رئيس مسؤول يتخلى عن شعبه الذي ناصره في المعركة".



ونقلت بيلتا عن لوكاشينكو قوله: "ما زلنا على بعد عام من الانتخابات الرئاسية. يمكن أن تتغير أشياء كثيرة".



وقال: "بطبيعة الحال، أنا ونحن جميعا، المجتمع، سنتفاعل مع التغيرات التي ستحدث في مجتمعنا والوضع حتى تحين الانتخابات في غضون عام".