القوات السورية تسقط 7 طائرات مسيرة في محيط حماة وإدلب

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات المسلحة السورية أسقطت سبع طائرات مسيرة حاولت استهداف مواقع عسكرية وقرى في ريفي حماة وإدلب.



وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، قالت وزارة الدفاع: "تمكنت قواتنا العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة".