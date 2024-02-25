الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا: نحو 50% من شحنات الأسلحة الغربية لا تصل في المواعيد المحددة

أخبار دولية
2024-02-25 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا: نحو 50% من شحنات الأسلحة الغربية لا تصل في المواعيد المحددة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوكرانيا: نحو 50% من شحنات الأسلحة الغربية لا تصل في المواعيد المحددة

كشف وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف اليوم، أن نحو 50 بالمئة من شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا تصل في المواعيد المحددة.

وأدلى أوميروف بهذا التعليق خلال مؤتمر بثه التلفزيون في كييف بعد يوم واحد من بلوغ الغزو الروسي الشامل عامه الثاني.

أخبار دولية

رستم أوميروف

الأسلحة

أوكرانيا

LBCI التالي
مجلس الحرب الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريبا
القوات السورية تسقط 7 طائرات مسيرة في محيط حماة وإدلب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:39

حماية الحديقة من الفئران تُعدّ هاجسًا لدى المزارعين... إليكم هذه الخطوات لضمان مساحة خالية من هذه المخلوقات

LBCI
منوعات
07:32

ما اكتشفته عن طريق حملها صدمها... والألم كان شبيها بعوارض الدورة الشهرية: هذا ما اكتشفه الأطباء!

LBCI
آخر الأخبار
07:13

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مرابض ‏مدفعية العدو وانتشار جنوده جنوب كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية‏

LBCI
أخبار دولية
07:01

رئيس الوزراء الأوكراني: نتوقع دعما اقتصاديا أميركيا بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:01

رئيس الوزراء الأوكراني: نتوقع دعما اقتصاديا أميركيا بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024

LBCI
أخبار دولية
06:34

محادثات بين حماس وإسرائيل برعاية قطرية

LBCI
أخبار دولية
06:03

روسيا: القوات اتخذت مواقع أفضل قرب أفدييفكا ودونيتسك

LBCI
أخبار دولية
05:50

اليابان تخصّص 613 مليون يورو كمساعدات إضافية للمتضرّرين من زلزال رأس السنة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-02-19

"الجنس الزائد" بين الأزواج قد يؤدي إلى إصابات جسدية... ودراسة تكشف الآتي!

LBCI
موضة وجمال
2024-02-15

فستان زفاف مكشوف للغاية يحدث بلبلة بين المتابعين... وانقسام في الآراء! (فيديو وصور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـ LBCI على الحدود مع الغجر المحتلة ... أهالي الوزاني محاصرون بالرصاص والقذائف

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-23

الاستيقاظ في الليل للتبول أمر شائع ومزعج... إليكم ما قاله الخبراء وما علاقة التلفزيون؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:14

الراعي: لبنان آخذ في الإنهيار والسقف ينذر بسقوطه على رؤوس الجميع

LBCI
رياضة
04:56

منتخب لبنان يتحضّر لمباراته بوجه البحرين... والـLBCI تتحدّث مع عدد من اللاعبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

صفقة كبيرة بين مصر والامارات.. ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـ LBCI على الحدود مع الغجر المحتلة ... أهالي الوزاني محاصرون بالرصاص والقذائف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:55

أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)

LBCI
منوعات
08:44

"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)

LBCI
اخبار البرامج
15:43

ميشال جحا في تصريح مثير للجدل: "النبي محمد كان مسيحي" (فيديو)

LBCI
منوعات
16:23

أب أدمن على مشروبات الطاقة لسنوات... وما حصل له فجأة غيّر مجرى حياته

LBCI
أخبار لبنان
02:51

المرصد السوري: استشهاد عنصرين من حزب الله باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية

LBCI
منوعات
15:59

الأم المجرمة... تركت طفلتها الصغيرة تموت جوعاً لأيام أثناء قضائها عطلة على الشاطئ!

LBCI
موضة وجمال
10:38

أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:31

هادي أبو الحسن لـ"الأنباء" الكويتية: توجه لدى ميقاتي يقضي بفتح الدوائر العقارية رسميا اثر انتهاء الموظفين من الإضرابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More