أوكرانيا: نحو 50% من شحنات الأسلحة الغربية لا تصل في المواعيد المحددة

كشف وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف اليوم، أن نحو 50 بالمئة من شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا تصل في المواعيد المحددة.



وأدلى أوميروف بهذا التعليق خلال مؤتمر بثه التلفزيون في كييف بعد يوم واحد من بلوغ الغزو الروسي الشامل عامه الثاني.