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مجلس الحرب الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريبا
أخبار دولية
2024-02-25 | 05:37
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مجلس الحرب الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريبا
أعطى مجلس الحرب الإسرائيلي الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريبا، لمواصلة المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في غزة يشمل إطلاق رهائن.
وتصر إسرائيل على الإفراج عن جميع الرهائن الذين احتجزوا في هجمات السابع من تشرين الأول بدءا بكل النساء.
أخبار دولية
إسرائيل
قطر
هدنة
غزة
رهائن
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