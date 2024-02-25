مانيلا تتهم بكين بمحاولة منع سفينة أخرى في بحر الصين الجنوبي

اتّهمت الفيليبين خفر السواحل الصيني بمحاولة صدّ سفينة تابعة للحكومة الفيليبينية تمد الصيادين بالمحروقات، في حادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين بالقرب من جزيرة مرجانية في بحر الصين الجنوبي.



ووقع الحادثان بالقرب من جزيرة سكاربورو المرجانية، التي تسيطر عليها الصين بينما تطالب مانيلا وبكين بالسيادة عليها.



وقال خفر السواحل الفيليبيني إنّ السفينة "بي ار بي داتو سانداي" (BRP Datu Sanday) كانت تزوّد الصيادين قرب الجزيرة المرجانية بالوقود عندما تعرّضت لمضايقة من قبل سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وثلاثة سفن صينية في 22 شباط.



واقتربت ثلاث من السفن الأربع الصينية على بعد أقل من 100 متر من مقدّمة السفينة "داتو سانداي"، حسبما أفاد خفر السواحل الفيليبيني في تقرير عن الحادث، مشيراً في الوقت ذاته إلى التشويش على أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالسفينة، وإلى "مناورات أخرى خطيرة".



وقال جاي تارييلا المتحدث باسم خفر السواحل الفيليبيني للشؤون المرتبطة ببحر الصين الجنوبي: "على الرغم من هذه المناورات، أظهر قبطان السفينة مهارات بحرية ممتازة وتمكّن من الهرب من محاولة الحصار".



