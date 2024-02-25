محادثات بين حماس وإسرائيل برعاية قطرية

أعلنت مصادر أمنية مِصرية أنّ قطر ستستضيف محادثات بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق هدنة.



وذكرت المصادر أنّه اتُفق على عقد اجتماع آخر، في قطر، خلال اليومين المقبلين، بحضور ممثلين من كل الأطراف بمن فيهم "حماس" وإسرائيل، لإتمام الاتفاق النهائيّ.



وشدّدت على أنّ اجتماعًا آخر سيعقد، في القاهرة، في وقت لاحق.