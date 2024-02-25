رئيس الوزراء الأوكراني: نتوقع دعما اقتصاديا أميركيا بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024

أعلن دينيس شميهال رئيس وزراء أوكرانيا أن الدولة تتوقع الحصول على دعم اقتصادي بقيمة 11.8 مليار دولار هذا العام من الولايات المتحدة.



وأضاف شميهال في خلال مؤتمر نقله التلفزيون في كييف أنه يأمل أن يوافق المشرعون الأميركيون على المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي طال انتظارها.