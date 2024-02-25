البابا فرنسيس يدعو إلى حل دبلوماسي لحرب أوكرانيا في ذكرى الغزو الروسي

دعا بابا الفاتيكان إلى التّوصل لحل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا يفضي إلى سلام عادل ودائم غداة الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي الشامل.



وقال البابا فرنسيس في رسالته الأسبوعية: "الكثير من الضحايا والجرحى والدمار والألم والدموع في فترة باتت طويلة للغاية ولا تلوح نهايتها في الأفق. إنها حرب لا تسبب دمار تلك المنطقة فحسب، بل تطلق العنان أيضا لدوامات عالمية من الكراهية والخوف".



وأضاف: "أدعو إلى العثور على هذا القدر الضئيل من الإنسانية من أجل تهيئة الظروف لإيجاد حل دبلوماسي يفضي إلى سلام عادل ودائم".