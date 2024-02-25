نتنياهو: التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن غير واضح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يتضح بعد إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن الرهائن.



ورفض نتنياهو في حديثه لشبكة (سي.بي.إس نيوز) الكشف عن تفاصيل لكنه قال إن حركة حماس لا بد أن "تقبل بحل منطقي".

وفي سياق آخر، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العملية العسكرية التي أمر بالتجهيز لتنفيذها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ستجعل إسرائيل "على بعد أسابيع" من تحقيق "نصر كامل".



وأكد نتنياهو أن إبرام اتفاق هدنة مع حماس لن يؤدي إلا إلى "تأخير" موعد العملية.