العاهل الأردني يلتقي الرئيس الفلسطيني ويحذّر إسرائيل من استمرار الحرب خلال رمضان

حذّر العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان من استمرار الحرب في قطاع غزة خلال شهر رمضان الذي يحلّ في آذار.



وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله حذّر خلال لقائه عباس في قصر الحسينية "من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسّع الصراع".



كما حذّر من "التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".



وأكد الملك "ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء".



كما جدّد "رفض الأردن أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تشكّلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة".