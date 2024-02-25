السلطات الأوكرانية كشفت عن شبكات تجسس روسية

كشفت السلطات الأوكرانية عن 47 شبكة تجسس روسية تعمل، داخل البلاد، في العام الماضي، وفق ما أعلن رئيس جهاز الأمن، في أوكرانيا، فاسيل ماليوك.



وأكّد، في مؤتمر، في كييف، أنّه تسنّى القبض على أكثر من 200 "خائن" مشتبه بهم، منذ بدء غزو موسكو الواسع.