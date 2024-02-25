زيلينسكي أمل في أن يناقش زعماء العالم رؤية كييف للسلام

أمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أن يناقش زعماء العالم خلال قمة تُعقد في سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام وأن يتم بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا.



وتمنى، خلال مؤتمر صحفي في كييف، "أن يتم ذلك في الربيع"، مشددا على أنه يجب "أن لا نخسر هذه المبادرة الدبلوماسية".