أوستن: لن نتردد باتخاذ إجراءات للدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة بالبحر الاحمر

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن المتمردين اليمنيين سيواصلون مواجهة الردود على هجماتهم ضد سفن في البحر الأحمر والمياه المحيطة.وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.