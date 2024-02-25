مقتل مدنيين في هجوم على كنيسة في شمال بوركينا فاسو

قُتل ما لا يقل عن 15 مدنيًا وأصيب اثنان، خلال هجوم إرهابيّ استهدف كنيسة كاثوليكية في قرية إيساكاني، في شمال بوركينا فاسو، حسب ما أعلن مسؤول أبرشية دوري الأباتي جان بيار سوادوغو.



ولفت سوادوغو في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس إلى "الهجوم الإرهابيّ" الذي وقعت ضحيته الرعية الكاثوليكية، في قرية إيساكاني، أثناء تجمع لقداس الأحد.



وقال إنّ الحصيلة الأولية تظهر مقتل خمسة عشر من المصلّين، قضى 12 منهم على الفور وثلاثة في المركز الصحيّ نتيجة إصاباتهم، إضافة إلى جريحين.



وتمنى سوادوغو أن يحلّ السلام والأمن، في بوركينا فاسو.



وانتقد أولئك الذين يواصلون زرع الموت والخراب، في البلاد.