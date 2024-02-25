تحركات "غير معتادة" لزورق سريع شرقي مدينة خورفكان الساحلية الإماراتية

تلقّت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن تحركات "غير معتادة" لزورق سريع على بعد 20 ميلا بحريا شرقي مدينة خورفكان الساحلية الإماراتية.



وأوضحت الهيئة أن الزورق كان يقترب من خليج عمان من ناحية الشمال الشرقي.



وأضافت: "كان الزورق السريع... مزودا بمحرك خارجي واحد. وكان الشخصان الموجودان على متنه يرتديان زيا عسكريا مموها".