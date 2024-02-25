الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إكواس ترفع عقوباتها الاقتصادية عن غينيا وتخفف العقوبات على مالي

أخبار دولية
2024-02-25 | 13:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إكواس ترفع عقوباتها الاقتصادية عن غينيا وتخفف العقوبات على مالي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إكواس ترفع عقوباتها الاقتصادية عن غينيا وتخفف العقوبات على مالي

أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي.
     
ويأتي ذلك غداة الإعلان عن رفع العقوبات عن النيجر، خلال قمة قادة دول المنطقة السبت في أبوجا. 

وكانت "إكواس" قد فرضت العقوبات على خلفية الانقلابات العسكرية في النيجر وغينيا ومالي.

أخبار دولية

إكواس

غينيا

مالي

عقوبات

LBCI التالي
أوكرانيا: تدمير 16 من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
زلزال يهز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-31

عقوبات أميركية على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا لدعم الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني وحزب الله

LBCI
أخبار دولية
2024-01-31

وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا لدعم الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني وحزب الله

LBCI
خبر عاجل
2024-01-31

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا لدعم الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني

LBCI
أخبار دولية
2024-01-28

إكواس تبدي استعدادها لـ"حلّ تفاوضي" بعد انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:45

وزير الدفاع الإسرائيلي: أي اتفاق تهدئة في غزة لن ينعكس على العمليات ضد حزب الله

LBCI
أخبار دولية
15:07

أمير قطر يزور باريس هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
15:06

الرئيس البيلاروسي يعتزم الترشح لولاية جديدة العام المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب موسكو وكييف أقلقت عواصم الكوكب لعامين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-21

ممارسة العلاقة الحميمة وفق عدد معين يعتبر ضرورة للصحة... معلومات مهمة تكشفها إحدى خبيرات الأعشاب! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
2024-02-23

بوشكيان أعلن عن معرض "صنع في لبنان": شعارنا "نبض لبنان صناعتو" لأن الصناعي قلب لبنان النابض

LBCI
رياضة
03:33

أكرم الحلبي للـLBCI: مباراة منتخب لبنان بوجه البحرين ستكون من أصعب المباريات

LBCI
أخبار لبنان
10:08

سفير المملكة لدى لبنان يزور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب موسكو وكييف أقلقت عواصم الكوكب لعامين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صراع شيعي - شيعي في العراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إصرار اسرائيلي على عملية رفح وسط تفاؤل بشأن مفاوضات الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مبادرة تكتل الاعتدال الرئاسية... هل تسلك طريقها الى ساحة النجمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

من مجمع نهاد نوفل... مباراة بين منتخبي لبنان والبحرين في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 25-2-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:51

المرصد السوري: استشهاد عنصرين من حزب الله باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية

LBCI
حال الطقس
01:39

منخفض جوي ضعيف الفعالية سيؤثر على لبنان الثلاثاء... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:31

هادي أبو الحسن لـ"الأنباء" الكويتية: توجه لدى ميقاتي يقضي بفتح الدوائر العقارية رسميا اثر انتهاء الموظفين من الإضرابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام

LBCI
آخر الأخبار
11:26

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا شنت غارات على خلية مسلحين وعلى مجمعين عسكريين لحزب الله في بليدا جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
08:37

معاريف عن رئيس بلدية كريات شمونة: أدعو من بقي بالمدينة إلى مغادرتها لأن نشاط حزب الله متسارع

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:38

الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:41

سارق منازل ينشط في قرى قضاء جزين... ومفرزة استقصاء الجنوب أوقفته وضبطت كمية من المسروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More