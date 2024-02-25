إكواس ترفع عقوباتها الاقتصادية عن غينيا وتخفف العقوبات على مالي

أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي.



ويأتي ذلك غداة الإعلان عن رفع العقوبات عن النيجر، خلال قمة قادة دول المنطقة السبت في أبوجا.



وكانت "إكواس" قد فرضت العقوبات على خلفية الانقلابات العسكرية في النيجر وغينيا ومالي.