وزير الدفاع الإسرائيلي: أي اتفاق تهدئة في غزة لن ينعكس على العمليات ضد حزب الله

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان لن تتوقف، حتى وإن تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.



وتفقّد الوزير مقر القيادة العسكرية الشمالية في صفد الذي أصيب في وقت سابق من الشهر الحالي بصاروخ أطلق من جنوب لبنان وأسفر عن مقتل جندية.



وأشار غالانت إلى أنه يحرص على تقييم كيفية مكافحة إسرائيل لأنشطة حزب الله المتزايدة عبر الحدود الشديدة التحصين.



وقال في رسالة عبر الفيديو :"مخطئ من يعتقد أنه عندما نتوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن في الجنوب وعندما يتوقّف إطلاق النار ستتراجع حدّة ما يحصل هنا".



وشدّد على أن هدف إسرائيل هو ضمان ألا يشكل المقاتلون المدعومون من إيران تهديدا انطلاقا من المناطق الحدودية في جنوب لبنان.



وحذّر غالانت من أنه إذا تعذّر إيجاد حل دبلوماسي للوضع "فسنفعل ذلك بالقوة".