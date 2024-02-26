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صاروخ باليستي حوثي مضاد للسفن استهدف سفينة في خليج عدن في 24 شباط
أخبار دولية
2024-02-26 | 00:21
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صاروخ باليستي حوثي مضاد للسفن استهدف سفينة في خليج عدن في 24 شباط
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح السفينة إم في تورم ذور في خليج عدن في 24 شباط.
وأكدت القيادة، في منشور على موقع إكس، أن الصاروخ لم يصب السفينة، وهي ناقلة كيماويات/نفط أميركية ترفع علم الولايات المتحدة، وسقط في المياهمن دون أن يتسبب في أي أضرار أو إصابات.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت الناقلة في الوقت الذي تواصل فيه مهاجمة خطوط الملاحة البحرية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الجيش الأميركي أسقط أيضا اثنتين من الطائرات المسيرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر أمس ضمن إجراء للدفاع عن النفس.
أخبار دولية
صاروخ باليستي حوثين خليج عدن
الحوثيون
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