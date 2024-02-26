الإفراج عن نمسوي يميني متطرف بعد احتجازه لأشهر في أفغانستان

أُفرج عن نمسوي يميني متطرف بعد تسعة أشهر على اعتقاله في أفغانستان التي زارها في مسعى منه على ما يبدو لإثبات أنها دولة آمنة.



ووصل هيربرت فريتز (84 عاما)، الذي تربطه صلات وثيقة باليمين المتطرف وفقا لوسائل إعلام نمسوية، إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد إفراج طالبان عنه.



واعتُقل فريتز في أيار بعد أن تحدى تحذير بلاده المعلن منذ فترة طويلة بعدم السفر إلى أفغانستان التي عادت طالبان إلى حكمها بتشدد عام 2021.



وقال للصحافيين لدى وصوله إلى الدوحة عندما سئل عن احتجازه: "أعتقد أنه كان حظا سيئا لكنني أريد زيارتها مرة أخرى".



وأضاف فريتز: "كان هناك بعض الأشخاص اللطفاء، لكن كان هناك أيضا بعض الحمقى، أنا آسف".



وشكرت السلطات النمسوية لقطر مساعدتها في الإفراج عن فريتز، مشيرة الى أنه يتلقى رعاية طبية في الدوحة قبل العودة إلى بلاده.



ووفقا لصحيفة "دير ستاندرد" النمسوية، فإن فريتز شغوف بزيارة الأماكن "الخطرة"، وسبق أن زار أفغانستان في الثمانينيات وشرق أوكرانيا في السنوات الأخيرة.



وفي محاولة لإثبات أن أفغانستان التي تحكمها طالبان آمنة، سافر إلى هناك العام الماضي ونشر مقالا بعنوان "عطلات مع طالبان" عبر إحدى وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة.



وأضافت الصحيفة أنه تم القبض عليه بعد ذلك بوقت قصير للاشتباه في قيامه بالتجسس.



وذكرت الصحيفة أن تقارير السفر هذه ربما كانت محاولة لتصوير أفغانستان على أنها دولة آمنة لإعادة اللاجئين الأفغان إليها.