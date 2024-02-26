الجيش الإسرائيلي يقدم خطة "لإجلاء" المدنيين من مناطق القتال في غزة

قدّم الجيش الإسرائيلي خطة "لإجلاء" السكان المدنيين من "مناطق القتال" في قطاع غزة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.



ويأتي هذا الإعلان قبل هجوم إسرائيلي متوقع في مدينة رفح بجنوب القطاع والتي وصفها نتانياهو بأنها "آخر معقل" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).