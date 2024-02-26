الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي يقدم خطة "لإجلاء" المدنيين من مناطق القتال في غزة
أخبار دولية
2024-02-26 | 00:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي يقدم خطة "لإجلاء" المدنيين من مناطق القتال في غزة
قدّم الجيش الإسرائيلي خطة "لإجلاء" السكان المدنيين من "مناطق القتال" في قطاع غزة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
ويأتي هذا الإعلان قبل هجوم إسرائيلي متوقع في مدينة رفح بجنوب القطاع والتي وصفها نتانياهو بأنها "آخر معقل" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
أخبار دولية
الجيش الإسرائيلي
غزة
مدنيون
التالي
اوكرانيا تدمّر تسع مسيرات وثلاثة صواريخ روسية
السلطات السودانية الموالية للجيش تمنع المساعدات عبر الحدود لدارفور
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
23:29
الجزيرة عن الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة
آخر الأخبار
23:29
الجزيرة عن الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة
0
آخر الأخبار
2024-02-24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة ثلاثة بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة أمس
آخر الأخبار
2024-02-24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة ثلاثة بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة أمس
0
آخر الأخبار
2024-02-22
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مجلس الوزراء وافق على إرسال مفاوضين إلى محادثات في باريس بشأن هدنة في غزة
آخر الأخبار
2024-02-22
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مجلس الوزراء وافق على إرسال مفاوضين إلى محادثات في باريس بشأن هدنة في غزة
0
أخبار دولية
2024-02-20
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عشرات المسلحين في خان يونس بغزة
أخبار دولية
2024-02-20
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عشرات المسلحين في خان يونس بغزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:54
اوكرانيا تدمّر تسع مسيرات وثلاثة صواريخ روسية
أخبار دولية
01:54
اوكرانيا تدمّر تسع مسيرات وثلاثة صواريخ روسية
0
أخبار دولية
00:30
السلطات السودانية الموالية للجيش تمنع المساعدات عبر الحدود لدارفور
أخبار دولية
00:30
السلطات السودانية الموالية للجيش تمنع المساعدات عبر الحدود لدارفور
0
أخبار دولية
00:27
الإفراج عن نمسوي يميني متطرف بعد احتجازه لأشهر في أفغانستان
أخبار دولية
00:27
الإفراج عن نمسوي يميني متطرف بعد احتجازه لأشهر في أفغانستان
0
أخبار دولية
00:21
صاروخ باليستي حوثي مضاد للسفن استهدف سفينة في خليج عدن في 24 شباط
أخبار دولية
00:21
صاروخ باليستي حوثي مضاد للسفن استهدف سفينة في خليج عدن في 24 شباط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-02-21
أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!
اخبار البرامج
2024-02-21
أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!
0
منوعات
2023-11-07
تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!
منوعات
2023-11-07
تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!
0
فنّ
2024-02-15
طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... رسمياً في عيد الحبّ!
فنّ
2024-02-15
طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... رسمياً في عيد الحبّ!
0
فنّ
2024-02-07
طوني كيوان ينشر صور فادي إبراهيم من داخل المستشفى... هكذا بدا في أحدث ظهور
فنّ
2024-02-07
طوني كيوان ينشر صور فادي إبراهيم من داخل المستشفى... هكذا بدا في أحدث ظهور
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب موسكو وكييف أقلقت عواصم الكوكب لعامين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب موسكو وكييف أقلقت عواصم الكوكب لعامين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صراع شيعي - شيعي في العراق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صراع شيعي - شيعي في العراق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إصرار اسرائيلي على عملية رفح وسط تفاؤل بشأن مفاوضات الهدنة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إصرار اسرائيلي على عملية رفح وسط تفاؤل بشأن مفاوضات الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة تكتل الاعتدال الرئاسية... هل تسلك طريقها الى ساحة النجمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة تكتل الاعتدال الرئاسية... هل تسلك طريقها الى ساحة النجمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مجمع نهاد نوفل... مباراة بين منتخبي لبنان والبحرين في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مجمع نهاد نوفل... مباراة بين منتخبي لبنان والبحرين في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 25-2-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 25-2-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
2
أخبار لبنان
02:51
المرصد السوري: استشهاد عنصرين من حزب الله باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية
أخبار لبنان
02:51
المرصد السوري: استشهاد عنصرين من حزب الله باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
4
اخبار البرامج
16:45
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
اخبار البرامج
16:45
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
5
آخر الأخبار
11:26
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا شنت غارات على خلية مسلحين وعلى مجمعين عسكريين لحزب الله في بليدا جنوبي لبنان
آخر الأخبار
11:26
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا شنت غارات على خلية مسلحين وعلى مجمعين عسكريين لحزب الله في بليدا جنوبي لبنان
6
علوم وتكنولوجيا
08:38
الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
08:38
الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل
7
آخر الأخبار
08:37
معاريف عن رئيس بلدية كريات شمونة: أدعو من بقي بالمدينة إلى مغادرتها لأن نشاط حزب الله متسارع
آخر الأخبار
08:37
معاريف عن رئيس بلدية كريات شمونة: أدعو من بقي بالمدينة إلى مغادرتها لأن نشاط حزب الله متسارع
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صراع شيعي - شيعي في العراق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صراع شيعي - شيعي في العراق؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More