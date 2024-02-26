اوكرانيا تدمّر تسع مسيرات وثلاثة صواريخ روسية

أطلقت روسيا 14 طائرة مسيرة هجومية ووابلا من الصواريخ على أوكرانيا خلال الليل، بحسب القوات الجوية الأوكرانية.



ودمّرت أنظمة الدفاع الجوي تسع مسيرات بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ موجهة فوق منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك.



وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام أن روسيا أطلقت أيضا صاروخين من طراز إس-300 من أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وصاروخا جو-أرض من طراز كيه.إتش-31 بي.



ولم يتضح بعد مصير الصواريخ والمسيرات التي لم يتم إسقاطها.