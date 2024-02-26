الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس محمود عباس

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الحكومة الفلسطينية قدمت استقالتها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.



وأكد اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه "وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس في 20 شباط الجاري واليوم يتقدم بها خطيا".



وشدد على أن هذه الخطوة تأتي "على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة".