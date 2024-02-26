عشرات القتلى في هجوم على مسجد في بوركينا فاسو

قُتل عشرات المسلمين في "هجوم كبير" استهدف مسجداً في ناتيابواني بشرق بوركينا فاسو، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصادر أمنية ومحلية.



واشار مصدر أمني إلى أن " مسلّحين هاجموا مسجداً في ناتيابواني الأحد عند نحو الساعة الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش)، ما أسفر عن مقتل عشرات"الأشخاص، فيما أفاد أحد السكان أن "الضحايا جميعهم مسلمون، معظمهم من الرجال الذين تجمّعوا في المسجد" للصلاة.