بوتين في تركيا بعد الانتخابات الرئاسية الروسية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا وسيجري محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في وقت ما بعد الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجرى بين 15 و17 آذار المقبل.



ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن جدول أعمال الرئيسين مزدحم للغاية ولن يتمكنا من عقد اجتماع بالحضور الشخصي قبل الانتخابات.