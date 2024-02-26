عبداللهيان يتحدث عن عدم رغبة أميركية في إنهاء الحرب في غزة

أكد وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان أن الجانب الأميركي يتحدثُ عن خفض حدة الحرب وليس إيقافها، ما يدل على عدم رغبة الولايات المتحدة في إنهاء الحرب.وشدد عبداللهيان، خلال اجتماعه مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، على أنّ ما حدث في غزة هو كارثة إنسانية، معتبرا أن تهديدات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم على رفح من شأنها أن تُعمّق أبعاد هذه الكارثة.