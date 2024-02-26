وزير الصناعة الإسرائيلي يلتقي نظيره السعودي في الإمارات

التقى وزير الصناعة الإسرائيلي نظيره السعودي، على هامشِ مؤتمرِ تستضيفُه الإمارات.



وبحسب وسائل اعلام عبرية، فإنّ الوزيرين تصافحا وناقشا الرغبة في تعزيزِ التعاونِ الاقتصاديّ بين البلدين.



وقال وزيرُ الاسرائيليّ لنظيرِهِ السعوديّ إنّه يُمكنهما صنع التاريخ معا.