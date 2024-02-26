الحوثيون يعلنون سقوط أول قتيل مدني في ضربات أميركية بريطانية في اليمن

أعلن المتمرّدون الحوثيون سقوط أول قتيل مدني في اليمن جراء غارات أميركية بريطانية على مناطق سيطرتهم، بعد أحدث جولة ضربات ليل السبت الأحد.



ونقلت وكالة أنباء "سبأ نت" التابعة للحوثيين بيانًا لوزارة الصحة في حكومة المتمرّدين غير المعترف بها دوليًا، جاء فيه أن "غارات العدوان الأميركي - البريطاني على مديرية مقبنة في محافظة تعز أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ستة آخرين" مشيرةً إلى أن "مواطنين اثنين أُصيبا" بجروح في العاصمة صنعاء.