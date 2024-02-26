الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذ غارة على منطقة البقاع بشرق لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي الإثنين انه شنّ غارات على أهداف لحزب الله في منطقة البقاع في شرق لبنان، في أول استهداف للحزب خارج نطاق الجنوب منذ بدء التصعيد عند الحدود على وقع الحرب في غزة.



وقال الجيش في بيان إن مقاتلاته استهدفت "مواقع تستخدمها منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله" في منطقة البقاع. وجاءت الضربات "رداً على إطلاق صاروخ أرض-جو نحو طائرة من دون طيار من نوع هيرمس 450 سقطت في وقت سابق اليوم" الإثنين.