الصين والاتحاد الاوروبي بين الموقعين على اتفاق لتسهيل الاستثمارات الدولية على هامش اجتماعات منظمة التجارة

توصلت أكثر من مئة دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بينها الصين واعضاء الاتحاد الاوروبي الى اتفاق على هامش اجتماعاتها في ابوظبي لتسهيل الاستثمارات الدولية عبر وضع حد للعراقيل البيروقراطية ونقص الشفافية.



وقدم ممثلو الدول ال123 هذا الاتفاق ليل الاحد الاثنين في ابوظبي حيث افتتح الإثنين المؤتمر الوزاري ال13 لمنظمة التجارة، على انه "يسّهل الاستثمارات من أجل التنمية".



وأكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا في بيان على أهمية هذا "الاتفاق المبتكر الهادف الى مساعدة الموقعين عليه على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تحفيز النمو ومكاسب الإنتاجية وخلق فرص عمل والاندماج في سلاسل الامدادات العالمية".



وشددت أيضا على انه "سيساهم في جعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة وأكثر شمولا".

