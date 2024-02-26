روسيا: فكرة أوكرانيا لإجراء محادثات سلام بدون موسكو سخيفة

اعتبر الكرملين أن فكرة إجراء محادثات سلام بدون روسيا سخيفة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في عقد قمة في الربيع في سويسرا لمناقشة رؤيته للسلام مع حلفاء كييف.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "قلنا مرارا إن هذه صيغة غريبة، هذا أقل ما يقال عنها، لأن تنفيذ خطط سلام دون مشاركة روسيا وهو أمر عبثي في حد ذاته، بل ومثير للضحك".



وأضاف: "قد يكون هناك وضع ندعو فيه معا ممثلين عن روسيا الاتحادية لتقديم الخطة لهم في حالة ما إذا كان من يمثل الدولة المعتدية في ذلك الوقت يريد إنهاء هذه الحرب بشكل حقيقي والعودة إلى السلام العادل".