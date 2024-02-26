باريس تجدد "دعمها الواضح والمستمر" للمقترح المغربي حول نزاع الصحراء الغربية

جدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الاثنين دعم باريس "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء الغربية، مؤكدا على إرادة التقدم في هذا الملف، وذلك خلال زيارته للرباط.



وقال سيجورنيه في مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة "نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب (...) حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا"، معلنا أيضا عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.

