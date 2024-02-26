ماكرون سيستضيف أمير قطر لمناقشة ملف غزة

اعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن الرئيس سيستضيف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في باريس وإنهما سيناقشان الأزمة الراهنة في غزة.



وسيصل أمير قطر إلى باريس لإجراء المحادثات غدا الثلاثاء، في ما قالت الرئاسة الفرنسية إنها أول زيارة رسمية بالكامل من قطر منذ 15 عاما.



وقال بيان صادر عن مكتب ماكرون إن الزعيمين سيؤكدان مجددا المساعي لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وللتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.