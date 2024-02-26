وفاة جندي اميركي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الاسرائيلية في واشنطن

توفي جندي في سلاح الجو الأميركي بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن نهاية الأسبوع احتجاجا على الحرب في غزة، وفق ما أعلن البنتاغون الاثنين.



وأفادت ناطقة باسم سلاح الجو ان الرجل الذي لم تكشف هويته "توفي متأثرا بجروحه الليلة الماضية. سنقدّم تفاصيل إضافية بعد 24 ساعة على الانتهاء من تبليغ أقاربه".

