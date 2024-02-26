محادثات سلام بين ارمينيا واذربيجان في ألمانيا اعتبارا من الأربعاء

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية الاثنين أن وفدين من ارمينيا واذربيجان سيجريان مفاوضات سلام في برلين من الأربعاء إلى الخميس، بعد أن خاض هذان البلدان الواقعان في القوقاز مواجهات خلال حربين بشأن جيب ناغورني قره باغ.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية آني باداليان على فيسبوك إن "وفدي وزيري الخارجية سيلتقيان في 28 و 29 شباط في برلين، بموجب الاتفاق المبرم خلال اجتماع ثلاثي عقد في ميونيخ".

