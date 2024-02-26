الأردن ينزل جوا مساعدات في غزة بأربع طائرات إحداها تابعة للجيش الفرنسي



أعلن الجيش الأردني أنه قام بأربعة إنزالات جوا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة إحداها بطائرة تابعة للجيش الفرنسي.



وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية أن القوات المسلحة الأردنية نفّذت الاثنين، "أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة"، بتوجيهات من العاهل الأردني عبدالله الثاني. وأضاف أن "أربع طائرات من نوع C130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية" نفّذت الإنزالات.



وأوضح أن المساعدات تشمل "مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب" المتواصلة منذ أكثر من اربعة أشهر.



وتابع البيان "هذه الإنزالات الجوية استهدفت بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب".



وأشار إلى أن "مشاركة طائرة فرنسية يعد تأكيداً على دعم الجهود الأردنية الإنسانية" لمساندة غزة و"عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

