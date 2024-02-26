هنية يستعرض مع أمير قطر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية

استعرض رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة سبل وقف العدوان على قطاع غزة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.



وأكد هنية على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنين العزل، كما شرح بشكل موسع حرب التجويع الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد أهلنا الصامدين الصابرين، وما يترتب على ذلك من كارثه إنسانية لم يسبق لها مثيل، خصوصا في مدينة غزة وشمال القطاع في سياق حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا.



وشدد رئيس الحركة أن العدو يستخدم المعاناة لحرمان شعبنا من تحقيق طموحاته في الحرية والخلاص من الاحتلال والحصار، مشيراً إلى أن وقف حرب التجويع يحظي بأعلى درجات الاهتمام ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، ولن نسمح للعدو استخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة.



وأكد هنية أن الحركة استجابت لجهود الإخوة الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عاليه ولكنها ترى أن العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحا أمام ذلك.

