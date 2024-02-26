المجر تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

صادق البرلمان المجري على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، في خطوة تزيل آخر عقبة في طريق توسيع الحلف العسكري بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



وصوّت 188 نائبا في البرلمان المجري لصالح الخطوة بينما عارضها ستة نواب فقط.



ورحبت السويد اثر ذلك بـ"يوم تاريخي".