الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة اشتية

قدّم رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية استقالة الحكومة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وقد أصدر عباس اليوم مرسوما بقبول استقالة اشتية، وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة موقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.