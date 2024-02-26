الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن "قلق متزايد" إزاء قدرة إيران على إنتاج السلاح النووي

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المفوضة بالتحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، عن "قلقها المتزايد" بحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس.



واشار المدير العام للوكالة رافايل غروسي إلى أن "إيران تدلي بتصريحات علنية حول قدراتها التقنية، مما يعزز المخاوف"، داعياً مرة أخرى طهران إلى "التعاون التام".