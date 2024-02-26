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المغرب وفرنسا يبحثان وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

أخبار دولية
2024-02-26 | 11:58
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المغرب وفرنسا يبحثان وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
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المغرب وفرنسا يبحثان وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم، أنه بحث مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.

وقال في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع سيجورنيه الذي يقوم بأول زيارة له إلى المنطقة بعد تعيينه في المنصب: "تحدثنا عن آثار الاعتداء الإسرائيلي على غزة وما خلفه من آثار إنسانية كارثية وكيفية العمل، كما أكد على ذلك جلالة الملك، على وقف إطلاق النار وعلى وصول المساعدات".

وكشف بوريطة أنه بحث مع سيجورنيه أيضا "خلق عملية سياسية وعدم تهجير الفلسطينيين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس".

وقال إن "المغرب يحذر من كل الممارسات ومن كل القرارات، ونحن على أعتاب شهر رمضان، التي يمكنها أن تزيد التوتر حول المسجد الأقصى ومدينة القدس والتي تنضاف إلى الواقع المأساوي الخطير في غزة".

وتأتي هذه التصريحات في إطار زيارة عمل التي يقوم بها سيجورنيه إلى المغرب وهي أول زيارة له إلى المنطقة.

وكانت العلاقات بين البلدين قد توترت في السنوات القليلة الماضية بسبب قضايا على رأسها التقارب الفرنسي الجزائري، في الوقت الذي قطعت فيه الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 2021.

وقال سيجورنيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه بذل جهود شخصية في التقارب مع المغرب.

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المغرب

فرنسا

غزة

ناصر بوريطة

ستيفان سيجورنيه

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