بوريل يعيد تأكيد أن إسرائيل "سهلت" تطور حماس

أعاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم، تأكيد أن إسرائيل "سهّلت تطور" حماس التي نفذت الهجوم غير المسبوق في 7 تشرين الأول على إسرائيل الذي أشعل الحرب في قطاع غزة.



وعندما سُئل في منتدى في مدريد عن تصريحاته المثيرة للجدل في كانون الثاني عندما قال إن إسرائيل "أنشأت" و"مولت" حماس، التزم بوريل بموقفه.



وقال: "إن لعب إسرائيل على انقسام الفلسطينيين من خلال إنشاء قوة معارضة لحركة فتح هو واقع لا جدال فيه".



وأضاف: "أنا لا أقول إنها مولتها عن طريق إرسال شيك لها، لكنها سهّلت تطور حماس".



وأكد بوريل أنه يشير إلى "عبارة معروفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أدلى بها علنا أمام كتلته البرلمانية حيث قال إن كل من يعارض حل الدولتين يجب ... أن يسهل ... تمويل حماس"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وقال بوريل: "من حقي" انتقاد حكومة نتانياهو "من دون أن أُتَّهم بمعاداة السامية".



وأضاف: "هذا لا يمنعني من اعتبار أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة غير متناسب" لأنه يتسبب في "عدد مفرط من الضحايا المدنيين".



وأشار الى أن "الجميع يبدون متفقين" على حل الدولتين وبالتالي على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل "ما عدا حكومة نتانياهو التي تمنع تطبيق هذا الحل منذ 30 عاما".