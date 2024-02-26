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مقتل 3 مدنيين في غارة جوية أوكرانية على بيلغورود الروسية
أخبار دولية
2024-02-26 | 12:57
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مقتل 3 مدنيين في غارة جوية أوكرانية على بيلغورود الروسية
أفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بأن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون اليوم، في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على سيارة في المنطقة الروسية المتاخمة لأوكرانيا.
وأعلن غلادكوف أن السيارة كانت تقل عمال بناء وتعرضت لهجوم على مشارف قرية بوتشايفو الحدودية.
أخبار دولية
غارة جوية
بيلغورود
أوكرانيا
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