مسؤول إسرائيلي: قدمنا تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات في غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل قدمت اليوم تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة امتثالا لحكم أولي دعاها الى تجنب تحركات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية.