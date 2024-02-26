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زيلينسكي: وقوف ترامب "إلى جانب بوتين" أمر "لايمكن تصوره"

أخبار دولية
2024-02-26 | 15:06
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زيلينسكي: وقوف ترامب &quot;إلى جانب بوتين&quot; أمر &quot;لايمكن تصوره&quot;
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زيلينسكي: وقوف ترامب "إلى جانب بوتين" أمر "لايمكن تصوره"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" أنه "لا يفهم" كيف يمكن للرئيس السابق دونالد ترامب أن يكون "إلى جانب" روسيا. 
     
وقال، بحسب مقتطفات من هذه المقابلة التي ستبث مساء الاثنين، "لا أفهم كيف يمكن لدونالد ترامب أن يقف إلى جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. إنه أمر لا يمكن تصوره".
     
وكان الرئيس الجمهوري السابق، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح حزبه لانتخابات تشرين الثاني، قد حث أنصاره في الكونغرس على عرقلة منح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار.
     
كما أكد رجل الأعمال السابق البالغ 77 عاما أنه قادر على إنهاء النزاع في أوكرانيا "خلال 24 ساعة" إذا أعيد انتخابه. 
     
وقال الرئيس الأوكراني: "لا أعتقد أن دونالد ترامب يعرف بوتين. أعرف أنه التقى به ... لكنه لم يقاتله قط".
     
وأضاف: "لا أعتقد أنه يدرك أن بوتين لن يتوقف أبداً". 

أخبار دولية

زيلينسكي

ترامب

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