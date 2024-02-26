البنتاغون: وفاة طيار أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن "حادث مأساوي"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وفاة الطيار الذي أضرم النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن في مطلع الأسبوع حادث مأساوي.



وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يتابع الوضع.



وأضرم الجندي النار في نفسه في احتجاج فيما يبدو على الحرب الإسرائيلية في غزة.