وزير الاقتصاد والصناعة: إسرائيل عازمة على التخلص من حماس مهما كانت خسائر الاقتصاد

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات اليوم، أن إسرائيل عازمة على تحقيق النصر في الحرب في غزة والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مهما يكن حجم الخسائر الاقتصادية التي تلحق بها.



وأوضح بركات أن الأمن القومي ليس أولوية فحسب بل هو أيضا مسألة حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. ويعتبر الوزير على نطاق واسع مرشحا محتملا لخلافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وردا على سؤال عما قد يعنيه احتمال تفاقم العجز التجاري وخفض آخر للتصنيف الائتماني الإسرائيلي، قال بركات لرويترز: "نحن ملتزمون بتحقيق النصر في الحرب. سننتصر في الحرب بغض النظر عن أي شيء".



وقال في زيارة للإمارات لحضور مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية: "أعتقد أنه حين يتطلع الناس إلى اقتصاد إسرائيل، فهم يريدون التأكد، أولا وقبل كل شيء، من أننا بلد آمن".



وأشار الى أن إسرائيل تغلبت على مواقف أصعب في الماضي.



وقال إن إسرائيل ستقترض في الأمد القريب. وسيفاقم هذا الاقتراض، إلى جانب التأثير الاقتصادي للحرب، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لقدرة إسرائيل على سداد ديونها، من 62 إلى 70 بالمئة.



لكن بركات، عضو حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، قال إن هذا لا يثير قلقه. وتوقع أن ينمو اقتصاد ما بعد الحرب، مستفيدا من طفرة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، المساهم الكبير في اقتصاد إسرائيل.