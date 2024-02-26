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حلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس... وماكرون وزيلينسكي يحذران من هجمات روسية

أخبار دولية
2024-02-26 | 16:46
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حلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس... وماكرون وزيلينسكي يحذران من هجمات روسية
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حلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس... وماكرون وزيلينسكي يحذران من هجمات روسية

ماكرون: هناك إجماع بين الدول الأوروبية على ضرورة الاستعداد لهجوم روسي محتمل عليها في السنوات المقبلة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أن هناك إجماعا بين الدول الأوروبية على ضرورة الاستعداد لهجوم روسي محتمل عليها في السنوات المقبلة وأن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة أوكرانيا ماليا وعسكريا.

واجتمع نحو 20 زعيما أوروبيا في باريس اليوم ليبعثوا برسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفيد باستمرار دعمهم لأوكرانيا والتصدي لرواية الكرملين بأن روسيا ستنتصر في حرب تدخل الآن عامها الثالث.

وقال ماكرون في كلمته الافتتاحية: "لاحظت أن جميع الدول الممثلة حول هذه الطاولة تقريبا قالت... إن الإجماع المشترك هو أننا يجب أن نكون مستعدين في غضون سنوات قليلة لهجوم روسي عليها".

وأضاف: "نحن جميعا متفقون على أننا لا نريد خوض حرب مع الشعب الروسي، لكننا مصممون على إبقاء التصعيد تحت السيطرة"، موضحا أن الاجتماع يهدف إلى معرفة كيفية "فعل المزيد فيما يتعلق بدعم أوكرانيا عسكريا وماليا".

ودعا ماكرون نظراءه الأوروبيين إلى قصر الإليزيه لعقد اجتماع رُتّب على عجل لمناقشة كيفية زيادة إمدادات الذخيرة إلى أوكرانيا وسط ما يقول مستشاروه إنه تصعيد في العدوان الروسي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مستشار رئاسي للصحفيين قبل الاجتماع: "نريد أن نرسل لبوتين رسالة واضحة للغاية، مفادها أنه لن ينتصر في أوكرانيا. هدفنا هو سحق هذه الفكرة التي يريدنا أن نصدق أنه سينتصر بطريقة ما".

وفي كلمته أمام الزعماء عبر رابط فيديو، أيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحذير ماكرون بشأن تصعيد الصراع، قائلا: "يجب علينا التأكد من أن بوتين لا يستطيع القضاء على إنجازاتنا ولا يمكنه توسيع عدوانه ليشمل دولا أخرى".

أخبار دولية

حلفاء

أوكرانيا

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