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شولتس يدافع عن موقف بلاده الرافضة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

أخبار دولية
2024-02-26 | 17:00
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شولتس يدافع عن موقف بلاده الرافضة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
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شولتس يدافع عن موقف بلاده الرافضة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ بلاده لا تستطيع السير على خطى بريطانيا وفرنسا وإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لأن الخطوة "لن تكون مسؤولة". 
     
وكرر شولتس رفض طلب أوكرانيا بتسليمها صواريخ "تورس" بعيدة المدى، على الرغم من إلحاح كييف ودعواتها العاجلة للموافقة على عمليات التسليم بينما تواجه الغزو الروسي.
     
وقال شولتس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مقابلة بثتها لاحقاً خدمتها الصحافية إلى كل وسائل الإعلام: "إنه سلاح بعيد المدى للغاية، وما يفعله البريطانيون والفرنسيون من استهداف ودعم الاستهداف لا يمكن القيام به في ألمانيا". 
     
وأضاف: "من وجهة نظري، سيكون الأمر غير مسؤول إذا شاركنا بالطريقة نفسها في إدارة استهداف" هذه الصواريخ، محذراً من خطر أن تجد ألمانيا نفسها "متورطة بطريقة ما في الحرب" مباشرة. 
     
وشدد شولتس على أنه "لا يجب بأي حال ولا بأي مكان أن يرتبط الجنود الألمان بالأهداف التي تحققها هذه الأنظمة"، موضحًا أن ذلك يتعلق أيضًا بمشاركة جنود ألمان موجودين في أراضيهم الوطنية. 
     
وأكد أولاف شولتس أن "ما تفعله دول أخرى لديها تقاليد ومؤسسات دستورية أخرى، هو أمر لا يمكننا القيام به بنفس القدر". 
     
ويبلغ مدى صواريخ "تورس" الألمانية أكثر من 500 كيلومتر، وبالتالي، إذا امتلكتها أوكرانيا، ستتمكن من أن تطال أهدافاً داخل الأراضي الروسية. 
     
وهذا هو السبب وراء رفض برلين على مدى أشهر عدة تسليم هذه الصواريخ إلى كييف إذ تخشى ألمانيا أن تُستخدم لاستهداف مواقع في العمق الروسي، ما قد يؤدي إلى تصعيد. 
     
وحصلت كييف من المملكة المتحدة وفرنسا على صواريخ بعيدة المدى من طراز ستورم شادو/سكالب (مدى 250 كيلومتراً) تسلّمتها اعتباراً من أيار، ثم استخدمت أوكرانيا صواريخ "اتاكمس" ATACMS الأميركية (مدى 165 كيلومتراً) لأول مرة في تشرين الأول.
     
وقال شولتس: "ما تفتقر إليه أوكرانيا هو الذخيرة اللازمة لكل المسافات الممكنة" لإطلاق النار، و"لكن ليس بشكل حاسم هذا الشيء القادم من ألمانيا"، في إشارة إلى صواريخ "تورس". 
     
من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أنّ بلاده لم تتلق سوى 30 بالمئة من مليون قذيفة مدفعية وعد بها الاتحاد الأوروبي العام الماضي، في وقت تعاني فيه القوات الأوكرانية من نقص الذخيرة وتواجه صعوبات على خط الجبهة. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف: "من بين مليون قذيفة وعدنا بها الاتحاد الأوروبي، تم تسليم 30 بالمئة للأسف، وليس 50 بالمئة".

أخبار دولية

شولتس

ألمانيا

أوكرانيا

صواريخ بعيدة المدى

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