الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شولتس يدافع عن موقف بلاده الرافضة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
أخبار دولية
2024-02-26 | 17:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
شولتس يدافع عن موقف بلاده الرافضة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ بلاده لا تستطيع السير على خطى بريطانيا وفرنسا وإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لأن الخطوة "لن تكون مسؤولة".
وكرر شولتس رفض طلب أوكرانيا بتسليمها صواريخ "تورس" بعيدة المدى، على الرغم من إلحاح كييف ودعواتها العاجلة للموافقة على عمليات التسليم بينما تواجه الغزو الروسي.
وقال شولتس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مقابلة بثتها لاحقاً خدمتها الصحافية إلى كل وسائل الإعلام: "إنه سلاح بعيد المدى للغاية، وما يفعله البريطانيون والفرنسيون من استهداف ودعم الاستهداف لا يمكن القيام به في ألمانيا".
وأضاف: "من وجهة نظري، سيكون الأمر غير مسؤول إذا شاركنا بالطريقة نفسها في إدارة استهداف" هذه الصواريخ، محذراً من خطر أن تجد ألمانيا نفسها "متورطة بطريقة ما في الحرب" مباشرة.
وشدد شولتس على أنه "لا يجب بأي حال ولا بأي مكان أن يرتبط الجنود الألمان بالأهداف التي تحققها هذه الأنظمة"، موضحًا أن ذلك يتعلق أيضًا بمشاركة جنود ألمان موجودين في أراضيهم الوطنية.
وأكد أولاف شولتس أن "ما تفعله دول أخرى لديها تقاليد ومؤسسات دستورية أخرى، هو أمر لا يمكننا القيام به بنفس القدر".
ويبلغ مدى صواريخ "تورس" الألمانية أكثر من 500 كيلومتر، وبالتالي، إذا امتلكتها أوكرانيا، ستتمكن من أن تطال أهدافاً داخل الأراضي الروسية.
وهذا هو السبب وراء رفض برلين على مدى أشهر عدة تسليم هذه الصواريخ إلى كييف إذ تخشى ألمانيا أن تُستخدم لاستهداف مواقع في العمق الروسي، ما قد يؤدي إلى تصعيد.
وحصلت كييف من المملكة المتحدة وفرنسا على صواريخ بعيدة المدى من طراز ستورم شادو/سكالب (مدى 250 كيلومتراً) تسلّمتها اعتباراً من أيار، ثم استخدمت أوكرانيا صواريخ "اتاكمس" ATACMS الأميركية (مدى 165 كيلومتراً) لأول مرة في تشرين الأول.
وقال شولتس: "ما تفتقر إليه أوكرانيا هو الذخيرة اللازمة لكل المسافات الممكنة" لإطلاق النار، و"لكن ليس بشكل حاسم هذا الشيء القادم من ألمانيا"، في إشارة إلى صواريخ "تورس".
من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أنّ بلاده لم تتلق سوى 30 بالمئة من مليون قذيفة مدفعية وعد بها الاتحاد الأوروبي العام الماضي، في وقت تعاني فيه القوات الأوكرانية من نقص الذخيرة وتواجه صعوبات على خط الجبهة. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف: "من بين مليون قذيفة وعدنا بها الاتحاد الأوروبي، تم تسليم 30 بالمئة للأسف، وليس 50 بالمئة".
أخبار دولية
شولتس
ألمانيا
أوكرانيا
صواريخ بعيدة المدى
التالي
بوتين في تركيا بعد الانتخابات الرئاسية الروسية
عشرات القتلى في هجوم على مسجد في بوركينا فاسو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-17
شولتس: ألمانيا تدعو إسرائيل إلى عدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان
أخبار دولية
2024-02-17
شولتس: ألمانيا تدعو إسرائيل إلى عدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان
0
أخبار دولية
2024-02-09
شولتس في واشنطن... وهل من زيادة في المساعدات لأوكرانيا؟
أخبار دولية
2024-02-09
شولتس في واشنطن... وهل من زيادة في المساعدات لأوكرانيا؟
0
أخبار دولية
2024-02-08
شولتس يدعو الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى "فعل المزيد" لمساعدة أوكرانيا
أخبار دولية
2024-02-08
شولتس يدعو الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى "فعل المزيد" لمساعدة أوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-02-01
شولتس دعا الاتحاد الأوروبيّ إلى الموافقة على خطة مشتركة لتمويل ثابت لأوكرانيا
أخبار دولية
2024-02-01
شولتس دعا الاتحاد الأوروبيّ إلى الموافقة على خطة مشتركة لتمويل ثابت لأوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:55
مصدر كبير لرويترز: مقترح لوقف العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة معتقلين فلسطينيين برهائن إسرائيليين
أخبار دولية
01:55
مصدر كبير لرويترز: مقترح لوقف العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة معتقلين فلسطينيين برهائن إسرائيليين
0
أخبار دولية
00:58
بايدن يقول إن إسرائيل ستوقف "العمليات" في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار
أخبار دولية
00:58
بايدن يقول إن إسرائيل ستوقف "العمليات" في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
00:52
وزير خارجية بولندا يحمّل رئيس مجلس النواب الأميركي مسؤولية أي هزيمة في أوكرانيا
أخبار دولية
00:52
وزير خارجية بولندا يحمّل رئيس مجلس النواب الأميركي مسؤولية أي هزيمة في أوكرانيا
0
أخبار دولية
00:49
البنتاغون يتوصل إلى أن حماية الخصوصية وراء إخفاء دخول أوستن المستشفى للعلاج من السرطان
أخبار دولية
00:49
البنتاغون يتوصل إلى أن حماية الخصوصية وراء إخفاء دخول أوستن المستشفى للعلاج من السرطان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-02-24
نقل فادي إبراهيم إلى العناية الفائقة... مستجدات طارئة حدثت في الساعات الماضية!
فنّ
2024-02-24
نقل فادي إبراهيم إلى العناية الفائقة... مستجدات طارئة حدثت في الساعات الماضية!
0
فنّ
03:29
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
فنّ
03:29
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
0
منوعات
10:23
"لقد فعلتها مرة أخرى": أم شابة تتسبب بمقتل رضيعتها عن طريق الخطأ... للمرة الثانية
منوعات
10:23
"لقد فعلتها مرة أخرى": أم شابة تتسبب بمقتل رضيعتها عن طريق الخطأ... للمرة الثانية
0
آخر الأخبار
03:20
المقاومة الإسلامية: وحدة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح
آخر الأخبار
03:20
المقاومة الإسلامية: وحدة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
فادي ابراهيم بطل الشاشات وبطل مقاوم للمرض حتى آخر رمق
تقارير نشرة الاخبار
14:03
فادي ابراهيم بطل الشاشات وبطل مقاوم للمرض حتى آخر رمق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
حياة ١٣٠ شخصاً مهددة داخل مبنى في طرابلس... واضراب عمال البلديات يعرقل الحل!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
حياة ١٣٠ شخصاً مهددة داخل مبنى في طرابلس... واضراب عمال البلديات يعرقل الحل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بأيار ٢٠٢٤... في انتخابات بلدية أو ما في؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بأيار ٢٠٢٤... في انتخابات بلدية أو ما في؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
"الاعتدال الوطني" يواصل جولته على الكتل النيابية لتسويق مبادرته الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
"الاعتدال الوطني" يواصل جولته على الكتل النيابية لتسويق مبادرته الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حكومة فلسطين تستقيل...
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حكومة فلسطين تستقيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الكابينت الاسرائيلي يبحث خطة اقتحام رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الكابينت الاسرائيلي يبحث خطة اقتحام رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الحرب الجوية بين اسرائيل وحزب الله تتوسع... وبعلبك في عين الاستهداف لاول مرة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الحرب الجوية بين اسرائيل وحزب الله تتوسع... وبعلبك في عين الاستهداف لاول مرة
0
رياضة
13:35
مباراة لبنان والبحرين في كرة السلة.. كيف تبدو آخر التحضيرات من أرض الملعب؟
رياضة
13:35
مباراة لبنان والبحرين في كرة السلة.. كيف تبدو آخر التحضيرات من أرض الملعب؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-02-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-02-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:43
الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)
خبر عاجل
04:43
الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)
2
فنّ
05:51
تفاصيل جنازة الممثل اللبناني فادي إبراهيم وموعد وداعه الأخير
فنّ
05:51
تفاصيل جنازة الممثل اللبناني فادي إبراهيم وموعد وداعه الأخير
3
فنّ
07:18
انتشار الفيديو الأخير للقدير فادي ابراهيم من المستشفى: "صلواتنا معك"
فنّ
07:18
انتشار الفيديو الأخير للقدير فادي ابراهيم من المستشفى: "صلواتنا معك"
4
منوعات
09:16
"انشالله ما يصير لأن ما بتحملو"... ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة أحد أفراد أسرتها والتوقع تحول الى حقيقة مفجعة! (فيديو)
منوعات
09:16
"انشالله ما يصير لأن ما بتحملو"... ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة أحد أفراد أسرتها والتوقع تحول الى حقيقة مفجعة! (فيديو)
5
آخر الأخبار
05:16
الغارة الاسرائيلية في بعلبك استهدفت هنغارا ومبنى من طبقتين متباعدين بضعة امتار في تل صفية في نقطة واقعة في سهل بعلبك
آخر الأخبار
05:16
الغارة الاسرائيلية في بعلبك استهدفت هنغارا ومبنى من طبقتين متباعدين بضعة امتار في تل صفية في نقطة واقعة في سهل بعلبك
6
خبر عاجل
14:19
نهاية الربع الأول من مباراة لبنان والبحرين ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 21 - 13
خبر عاجل
14:19
نهاية الربع الأول من مباراة لبنان والبحرين ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 21 - 13
7
فنّ
04:39
نجوم الفنّ والتمثيل والإعلام يودّعون فادي إبراهيم بحزنٍ كبير
فنّ
04:39
نجوم الفنّ والتمثيل والإعلام يودّعون فادي إبراهيم بحزنٍ كبير
8
فنّ
03:29
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
فنّ
03:29
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More