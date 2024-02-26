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مصادر تكشف لـ"الجزيرة" بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه إسرائيل في باريس
أخبار دولية
2024-02-26 | 17:20
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مصادر تكشف لـ"الجزيرة" بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه إسرائيل في باريس
كشفت مصادر لقناة "الجزيرة" عن بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه إسرائيل في باريس مؤخرا.
وبحسب المصادر، فقد "اشترطت إسرائيل عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية. كما قبلت إسرائيل طلب حركة "حماس" زيادة دخول المساعدات والمنازل الموقتة للقطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة".
وأفادت المصادر بأن إسرائيل طرحت إعادة تموضع قواتها خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجوي ٨ ساعات يوميا.
وكشفت المصادر لـ"
الجزيرة
" أن إسرائيل وافقت على إطلاق 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، موضحة أن إفراج إسرائيل عن 400 أسير سيقابله الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.
أخبار دولية
إطلاق النار
غزة
الأسرى
إسرائيل
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